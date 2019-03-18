В Саратовской области будет создан мобильной отряд тяжелой спецтехники
Он будет специализироваться на оказании помощи отдаленным селам во время снегопадов.
Министерством транспорта и дорожного хозяйства объявлен конкурс на закупку двух экскаваторов-погрузчиков, пяти бульдозеров, пяти фронтальных погрузчиков, пяти шнекороторных снегоочистителей. Кроме того, планируется также приобретение пяти автогрейдеров.
В министерстве пояснили, что отряд тяжелой спецтехники создадут для помощи отдаленным селам во время снегопадов в Саратовской области, дабы избежать ситуации, которая сложилась этой зимой, когда приходилось обращаться за поддержкой в другие регионы.
- Прошедшая зима далась нам нелегко. Теперь, при повторении таких аномальных снежных заносов, мы сможем быстро, в течение нескольких часов, поставить спецтехнику в любую точку Саратовской области и помочь людям, - прокомментировал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Зайцев.
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