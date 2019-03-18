В Саратове снова горел трамвай
ЧП произошло сегодня рано утром.
По информации пресс-службы городской администрации, в 5.49 произошло возгорание внутри вагона трамвая №11 на пересечении улиц Московской и Астраханской. Из-за чего было прервано движение маршрута № 3 и 11. На место оперативно прибыл пожарный расчет и ликвидировал возгорание. По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», в результате происшествия никто не пострадал, вагон подлежит восстановлению. В 6.34 движение возобновилось.
В МУПП также сообщили, что в 8.00 по причине столкновения двух легковых автомобилей на Лучевом проезде прервалось движение трамвайного маршрута №8. В 9.35 движение было восстановлено.
Еще одно ДТП с участием двух автомобилей стало причиной задержки движения троллейбусного маршрута №7 на Студеном проезде с 6.00 до 6.32.