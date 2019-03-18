30-летний мужчина погиб при падении с крыши
Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливают следователи.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в минувшую субботу около трех часов дня с крыши 4-этажного жилого дома, расположенного по улице Кутякова, упал мужчина 1989 года рождения. Установлено, что им производились ремонтные работы кровли. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду «скорой помощи». Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.
Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В ходе доследственной проверки будут установлены основания выполнения погибшим мужчиной ремонтных работ на крыше указанного дома. Проводится судебно-медицинское исследование для определения точной причины его смерти.
Фото saratov.sledcom.ru