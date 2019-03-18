В Саратове наступила "Крымская весна"
На центральных улицах Саратова продолжилась акция «Крымская весна», в рамках которой волонтеры дарили прохожим ленточки.
Мероприятие приурочено к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. За два дня активисты раздали более 200 памятных лент.
«В рамках акции в качестве символа мы раздавали саратовцам зелёные ленточки. Люди с радостью завязывали их на руки и интересовались памятной датой. Так же, в центре города проходили праздничные гуляния, которые поднимали настроение в пасмурный день. Я была рада принять участие в этой акции, потому что воссоединение с Крымом стало частью нашей истории, о которой необходимо помнить», - прокомментировала волонтёр акции Екатерина Степанова.
Сообщает пресс-служба Саратовской мэрии.