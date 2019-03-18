Театр драмы приглашает к участию во Всероссийской акции "Культурный минимум"
25 марта в 15.00 В Саратовском государственном академическом театре драмы состоится "Экскурсия в мир современного театра"
Проведет экскурсию старейший работник нашего театра - великолепная актриса Вера Григорьевна Феоктистова.
Она познакомит с историей театра, проведет группу в театральные цеха, познакомит со всеми профессиями, какие есть в театре. Закончится экскурсия в театральном музее.
Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на официальном сайте театра (группа не более - 30 человек).