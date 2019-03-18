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Учащиеся МБУДО «ДШИ № 8» с успехом выступили на областном конкурсе имени Л.Л. Христиансена

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Учащиеся МБУДО «ДШИ № 8» с успехом выступили на областном конкурсе имени Л.Л. Христиансена

16 марта, в Саратовском областном колледже искусств состоялся X областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни имени Л.Л. Христиансена.

В конкурсе приняли участие более 100 индивидуальных исполнителей народной песни в возрасте от 7 до 20 лет из гг. Саратова, Маркса, Вольска, Балаково.Программа участников состояла из двух произведений общей продолжительностью до 10 минут, одно из которых исполнялось acapellа (без сопровождения).

В авторитетное жюри входили Народная артистка РФ, Профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. СобиноваСапогова Елена Андреевна, Заслуженный работник культуры РФ председатель цикловой комиссии «сольное и хоровое народное пение» Саратовского областного колледжа искусствРябова Юлия Викторовна, Лауреат Премии Правительства РФ "Душа России", преподаватель народных инструментов Саратовского областного колледжа искусств Краснов Александр Валерьевич. Преподаватель постановки голоса, расшифровки народной песни и ансамблевого пения Саратовского областного колледжа искусств, руководитель народного хора «Волгари» Соболева Татьяна Петровна.

Учащиеся фольклорного отделения МБУДО «ДШИ 8» (класс преподавателя Кузнецовой Дарьи Александровны, концертмейстер Мельников Владимир Алексеевич) успешно выступили в разных возрастных категориях и завоевали:

Толкачева Олеся - лауреат 3 степени.

Михайловская Алина и Вехова Софья - диплом 1 степени.

Жиганова Виктория, Касина Валерия и Баланова Мария - грамота за участие.