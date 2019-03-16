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Блокчейн-проект Vostok озвучил условия второго раунда частных инвестиций

Новости
На 31 мая текущего года компания Vostok планирует завершение второго раунда привлечения средств частных инвесторов на финансирование одноименного блокчейн-проекта.

Блокчейн-проект Vostok озвучил условия второго раунда частных инвестиций

Напомним, что в его рамках будет вестись работа по созданию масштабной блокчейн-платформы для реализации проектов крупного бизнеса и государственных институтов. Об этом сообщает РИА Новости

В рамках второго раунда Vostok планирует выручить до 120 млн долларов от международных инвесторов, а ориентировочная капитализация проекта должна составить 1,2 млрд долларов. За структурирование и координацию сделки отвечает команда инвестиционной группы Dolfin (Лондон).

Первый раунд финансирования Vostok завершился в декабре. По его ходу компания привлекла 120 млн долларов от европейских, российских, китайских и сингапурских инвесторов. В общей сложности планируется проведение четырех раундов привлечения средств, за которые проект может выручить порядка 1 млрд долларов.
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