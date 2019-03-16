Участие в награждении победителей конкурса «Про-движение» приняла LEGO Education
В Москве завершился конкурс школьных анимационных фильмов «Про-движение». Церемония награждения победителей прошла 15 марта в столичном ТемоЦентре.
Одним из участников события стала компания LEGO Education, подготовившая для лауреата конкурса специальный приз.
ГАОУ ДПО «Темоцентр», Московский образовательный телеканал, ГБПОУ Киноколледж №40 «Московская международная киношкола» при поддержке Департамента образования города Москвы и киностудии «Союзмультфильм», выступившие организаторами конкурса, ставили задачу привлечь к созданию собственных анимационных фильмов разных жанров школьников. Были объявлены номинации: «Вдохнови наукой», «Следуй за мастером» и «Содействуй добру».
Финалист конкурса Иван Лебедь получил специальный приз от компании LEGO Education за создание нескольких мультипликационных фильмов с помощью конструктора LEGO. Ольга Ломбас, директор LEGO Education в России и СНГ, приветствовала участников конкурса и поблагодарила их за прекрасное чувство юмора и большую социальную ответственность.
Одним из участников события стала компания LEGO Education, подготовившая для лауреата конкурса специальный приз.
ГАОУ ДПО «Темоцентр», Московский образовательный телеканал, ГБПОУ Киноколледж №40 «Московская международная киношкола» при поддержке Департамента образования города Москвы и киностудии «Союзмультфильм», выступившие организаторами конкурса, ставили задачу привлечь к созданию собственных анимационных фильмов разных жанров школьников. Были объявлены номинации: «Вдохнови наукой», «Следуй за мастером» и «Содействуй добру».
Финалист конкурса Иван Лебедь получил специальный приз от компании LEGO Education за создание нескольких мультипликационных фильмов с помощью конструктора LEGO. Ольга Ломбас, директор LEGO Education в России и СНГ, приветствовала участников конкурса и поблагодарила их за прекрасное чувство юмора и большую социальную ответственность.