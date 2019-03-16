16 марта 2019 23:38 СУББОТА
Новости
20:17 | 16 марта
Блокчейн-проект Vostok озвучил условия второго раунда частных инвестиций
13:06 | 16 марта
Участие в награждении победителей конкурса «Про-движение» приняла LEGO Education
18:00 | 15 марта
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17:00 | 15 марта
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Участие в награждении победителей конкурса «Про-движение» приняла LEGO Education

Новости
В Москве завершился конкурс школьных анимационных фильмов «Про-движение». Церемония награждения победителей прошла 15 марта в столичном ТемоЦентре.
Участие в награждении победителей конкурса «Про-движение» приняла LEGO Education

Одним из участников события стала компания LEGO Education, подготовившая для лауреата конкурса специальный приз.
ГАОУ ДПО «Темоцентр», Московский образовательный телеканал, ГБПОУ Киноколледж №40 «Московская международная киношкола» при поддержке Департамента образования города Москвы и киностудии «Союзмультфильм», выступившие организаторами конкурса, ставили задачу привлечь к созданию собственных анимационных фильмов разных жанров школьников. Были объявлены номинации: «Вдохнови наукой», «Следуй за мастером» и «Содействуй добру».
Финалист конкурса Иван Лебедь получил специальный приз от компании LEGO Education за создание нескольких мультипликационных фильмов с помощью конструктора LEGO. Ольга Ломбас, директор LEGO Education в России и СНГ, приветствовала участников конкурса и поблагодарила их за прекрасное чувство юмора и большую социальную ответственность.
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