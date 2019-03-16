В Новоузенске будет создан первичный сосудистый центр
Он будет обслуживать не только местное население, но и жителей Алгайского, Питерского, Краснокутского и других отдаленных от областного центра районов.
Вчера губернатор Валерий Радаев принял участие в заседании районного актива в Новоузенске. В ходе мероприятия он отметил необходимость создания на базе местной больницы сосудистого центра, оснащенного современной техникой и укомплектованного узкими специалистами.
По информации министерства здравоохранения области, в настоящее время разрабатывается соответствующая «дорожная карта». Новое медицинское подразделение в Новоузенске планируется оснастить современной медицинской техникой, включая компьютерный томограф, укомплектовать профильными специалистами. Это позволит оперативно оказывать специализированную медицинскую помощь больным при остром нарушении мозгового кровообращения и остром коронарном синдроме (инсультах и инфарктах).
По словам министра здравоохранения области Натальи Мазиной, центр должен «закрыть» потребности отдаленных районов – Алгайского, Питерского, Краснокутского и других, обеспечив оптимальную транспортную доступность для жителей, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи при болезнях системы кровообращения. В настоящее время данный вид помощи им оказывается в Энгельсе.