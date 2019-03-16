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В Саратове прошла акция «Пристегни меня!»

Новости
В Саратове прошла акция «Пристегни меня!»

В ее рамках водителям напомнили о необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке несовершеннолетних.

Мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции Саратова совместно с представителями общественного проекта «Дорожный патруль». Акция проходила на одних из самых оживленных участках города: перекрестке ул. Чапаева – ул. Советская и на кольцевой развязке ул. Аэропорт – ул. Симбирская. Сотрудниками ГИБДД было проверено свыше 30 транспортных средств, водители которых перевозили детей.

В Саратове прошла акция «Пристегни меня!»

- Приятно удивило, что большинство автолюбителей заботятся о своих маленьких пассажирах, перевозя их с использованием детских автокресел и ремней безопасности, - отмечает пресс-служба ведомства. - Инспекторы ГИБДД напоминали водителям о том, что перевозка детей допускается лишь при условии обеспечения их полной безопасности в автомобиле, а также благодарили дисциплинированных водителей за соблюдение ПДД РФ и вручали им памятные подарки.

Напомним, что Правила дорожного движения обязывают водителей использовать специальные детские удерживающие устройства при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет.