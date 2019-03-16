С 30 марта открывается весенняя охота на водоплавающую дичь

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По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, в охотничьих угодьях Александрово-Гайского, Краснокутского, Новоузенского, Питерского, Ровенского районов откроется с 30 марта и продлится до 8 апреля. Для северной зоны – с 6 по 15 апреля.Выдача разрешений начнется в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области с 21 марта, их стоимость составляет 650 рублей.Охота будет открыта на территории охотничьих угодий, за исключением особо охраняемых территорий федерального значения и участков общедоступных охотничьих угодий, закрытых для охоты в целях воспроизводства охотничьих ресурсов.Нормы допустимой добычи на пернатую дичь установлены для общедоступных и закрепленных охотничьих угодий: за день охоты добыча селезней уток не более 5 и не более 10 соответственно, для гусей не более 3 в общедоступных и не более 6 в закрепленных, для вальдшнепа не более 6 и не более 12.