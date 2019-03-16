В Саратове горел вагон трамвая №3
В настоящее время движение восстановлено.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сегодня в 11 ч. 14 м. на пульт "01" поступил сигнал о загорании вагона трамвая №3. ЧП произошло на остановке "Аграрный университет" на ул. Соколовая. Сообщается, что пострадавших нет, люди покинули трамвай самостоятельно.
Возгорание было ликвидировано в 11 ч. 37 м. Площадь пожара 10 кв.м.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в 12.55 движение трамвайного маршрута было восстановлено. Сгоревший вагон отбуксировали в депо.
По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», пожар произошел из-за короткого замыкания, в подробных причинах будут разбираться специалисты.