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В Саратове горел вагон трамвая №3

Новости
В Саратове горел вагон трамвая №3


В настоящее время движение восстановлено.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сегодня в 11 ч. 14 м. на пульт "01" поступил сигнал о загорании вагона трамвая №3. ЧП произошло на остановке "Аграрный университет" на ул. Соколовая. Сообщается, что пострадавших нет, люди покинули трамвай самостоятельно.

Возгорание было ликвидировано в 11 ч. 37 м. Площадь пожара 10 кв.м.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в 12.55 движение трамвайного маршрута было восстановлено. Сгоревший вагон отбуксировали в депо.

По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», пожар произошел из-за короткого замыкания, в подробных причинах будут разбираться специалисты.