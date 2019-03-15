Профессионалы делятся своим опытом лечения на портале «ПроБолезни»
Новый тип публикаций запущен на информационном портале «ПроБолезни». На сайте публикуются материалы о здоровье и медицине – на ресурсе описываются сотни различных недугов, сгруппированных в 25 разделов медицины. Теперь практикующие врачи могут поделиться интересным клиническим случаем и приложить фотографии к нему.
Сервис (https://probolezny.ru/) востребован среди врачей и студентов медицинских вузов – многие специалисты признают пользу сайта, на котором размещен огромный объем узкоспециализированной и эксклюзивной информации, опубликованной в доступной форме. Найдя в списке интересующее заболевание, можно перейти на страницу с его описанием – все сведения о заболевании структурированы и разделены на рубрики: определение и причины, симптомы, патогенез недуга, классификации и стадии развития, возможные осложнения, диагностика, лечение, прогноз.
Теперь сюда могут быть добавлены конкретные клинические случаи из практики действующих врачей. Обмен опытом будет способствовать повышению общей эффективности системы здравоохранения.