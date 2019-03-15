15 марта 2019 17:00 ПЯТНИЦА
Новости
15:34 | 15 марта
С 30 марта открывается весенняя охота на водоплавающую дичь
14:43 | 15 марта
В Саратове горел вагон трамвая №3
13:58 | 15 марта
Саратовцев приглашают на традиционную ярмарку "выходного дня"
13:07 | 15 марта
Валерий Радаев о трагедии в Духовницком: "Нужно досконально разобраться в причинах смерти девушки"
12:26 | 15 марта
Профессионалы делятся своим опытом лечения на портале «ПроБолезни»
11:36 | 15 марта
Около 100 спортсменов примут участие в фестивале по воркауту
10:49 | 15 марта
В Саратове задержан серийный поджигатель
09:57 | 15 марта
В год театра в области будет проведен фестиваль-конкурс «Саратовские самоцветы»
09:05 | 15 марта
В Духовницком устанавливают обстоятельства смерти 16-летней девочки
18:09 | 14 марта
Торговый дом «Кама» подвёл итоги деятельности за 20 лет
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Профессионалы делятся своим опытом лечения на портале «ПроБолезни»

Новости
Профессионалы делятся своим опытом лечения на портале «ПроБолезни»


Новый тип публикаций запущен на информационном портале «ПроБолезни». На сайте публикуются материалы о здоровье и медицине – на ресурсе описываются сотни различных недугов, сгруппированных в 25 разделов медицины. Теперь практикующие врачи могут поделиться интересным клиническим случаем и приложить фотографии к нему.

Сервис (https://probolezny.ru/) востребован среди врачей и студентов медицинских вузов – многие специалисты признают пользу сайта, на котором размещен огромный объем узкоспециализированной и эксклюзивной информации, опубликованной в доступной форме. Найдя в списке интересующее заболевание, можно перейти на страницу с его описанием – все сведения о заболевании структурированы и разделены на рубрики: определение и причины, симптомы, патогенез недуга, классификации и стадии развития, возможные осложнения, диагностика, лечение, прогноз.

Теперь сюда могут быть добавлены конкретные клинические случаи из практики действующих врачей. Обмен опытом будет способствовать повышению общей эффективности системы здравоохранения.