15 марта 2019 16:59 ПЯТНИЦА
Новости
15:34 | 15 марта
С 30 марта открывается весенняя охота на водоплавающую дичь
14:43 | 15 марта
В Саратове горел вагон трамвая №3
13:58 | 15 марта
Саратовцев приглашают на традиционную ярмарку "выходного дня"
13:07 | 15 марта
Валерий Радаев о трагедии в Духовницком: "Нужно досконально разобраться в причинах смерти девушки"
12:26 | 15 марта
Профессионалы делятся своим опытом лечения на портале «ПроБолезни»
11:36 | 15 марта
Около 100 спортсменов примут участие в фестивале по воркауту
10:49 | 15 марта
В Саратове задержан серийный поджигатель
09:57 | 15 марта
В год театра в области будет проведен фестиваль-конкурс «Саратовские самоцветы»
09:05 | 15 марта
В Духовницком устанавливают обстоятельства смерти 16-летней девочки
18:09 | 14 марта
Торговый дом «Кама» подвёл итоги деятельности за 20 лет
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Валерий Радаев о трагедии в Духовницком: "Нужно досконально разобраться в причинах смерти девушки"

Новости
Валерий Радаев о трагедии в Духовницком: "Нужно досконально разобраться в причинах смерти девушки"

Губернатор взял под личный контроль рассмотрение трагического случая, в результате которого погибла 16-летняя жительница поселка.

Напомним, что несовершеннолетняя скончалась вчера, 14 марта. Двумя днями ранее ей было назначено амбулаторное лечение в связи с простудным заболевание. 13 марта состояние здоровья больной ухудшилось, повысилась температура тела, в связи с чем ей была вызвана «скорая помощь». Прибывшие медики сделали пациентке укол, госпитализировать ее не стали. На следующий день самочувствие больной резко ухудшилось, спасти ее уже не смогли.

По словам губернатора Валерия Радаева, в настоящее время проводятся следственные мероприятия, проверяются действия медицинских работников, к которым она обращалась за лечением простудного заболевания.

- Нужно досконально разобраться в причинах смерти, правильно ли оказывалась медицинская помощь, все ли меры были приняты, - отметил глава региона. - Соответствующее поручение дано руководству министерства здравоохранения области. Рассмотрение этого трагического случая буду держать на личном контроле.

Фото https://saroblnews.ru