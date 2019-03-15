Валерий Радаев о трагедии в Духовницком: "Нужно досконально разобраться в причинах смерти девушки"

просмотров: 58

Напомним, что несовершеннолетняя скончалась вчера, 14 марта. Двумя днями ранее ей было назначено амбулаторное лечение в связи с простудным заболевание. 13 марта состояние здоровья больной ухудшилось, повысилась температура тела, в связи с чем ей была вызвана «скорая помощь». Прибывшие медики сделали пациентке укол, госпитализировать ее не стали. На следующий день самочувствие больной резко ухудшилось, спасти ее уже не смогли.По словам губернатора Валерия Радаева, в настоящее время проводятся следственные мероприятия, проверяются действия медицинских работников, к которым она обращалась за лечением простудного заболевания.- Нужно досконально разобраться в причинах смерти, правильно ли оказывалась медицинская помощь, все ли меры были приняты, - отметил глава региона. - Соответствующее поручение дано руководству министерства здравоохранения области. Рассмотрение этого трагического случая буду держать на личном контроле.Фото https://saroblnews.ru