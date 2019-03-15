Около 100 спортсменов примут участие в фестивале по воркауту
Соревнования пройдут 17 марта в рамках фестиваля «Крымская весна», посвященного 5-летию воссоединения Крыма с Россией.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в мероприятии, организованном координатором Workout движения в Саратовской области Ильей Кузнецовым, планируют принять участие около 100 спортсменов различных возрастных групп. Также будет организован мастер-класс для начинающих.
Кроме того, в рамках празднования фестиваля «Крымская весна» в манеже стадиона «Локомотив» состоится тестирование по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Программа спортивных состязаний будет состоять из шести дисциплин: бег 30 метров, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.