В Саратове задержан серийный поджигатель
Установлена его причастность к поджогу шести частных домов в Заводском районе.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, в ходе операции «Антикриминал» сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Оперативниками установлена его причастность к совершению шести поджогов частных домовладений в Заводском районе.
Мужчина дал признательные показания и пояснил что, в каждом случае в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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