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В год театра в области будет проведен фестиваль-конкурс «Саратовские самоцветы»

Новости / Культура
В год театра в области будет проведен фестиваль-конкурс «Саратовские самоцветы»


В его рамках Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А.Руслановой впервые провел семинар для режиссеров и руководителей театральных коллективов в режиме онлайн-трасляции.

По информации пресс-службы центра, семинар провели специалисты заведующая сектором театрального творчества Мария Зеленцова и ведущий методист Андрей Соколов. В прямом эфире они подробно рассказали об уникальном творческом проекте «Саратовские самоцветы», приуроченном к Году театра в России, о запланированных в его рамках мастер-классах, особенностях и организационных моментах фестиваля-конкурса. Также они ответили на вопросы зрителей трансляции.

Фестиваль-конкурс "Саратовские самоцветы" проводится для сохранения и развития любительского театрального искусства, активизации деятельности существующих коллективов и создания новых, повышения режиссерского и актерского мастерства, формирования у участников чувства сопричастности к театральному искусству и гордости за причисление себя к артистам театра. Впереди отборочный этап, который заключается в оценке конкурсных работ по видеозаписям и отбору участников финального этап.

Заключительное мероприятие конкурса – финал - пройдет с 28 октября по 2 ноября на территории Детского оздоровительного центра «Ровесник» в Марксовском районе. Жюри будут оценивать художественное, музыкальное и пластическое оформление спектакля, адекватность режиссерского решения, соответствие исполнительской манеры жанру спектакля, а также исполнительскую культуру, орган органичность актерского существования, раскрытие и яркость образов персонажей.