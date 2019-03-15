В год театра в области будет проведен фестиваль-конкурс «Саратовские самоцветы»

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По информации пресс-службы центра, семинар провели специалисты заведующая сектором театрального творчества Мария Зеленцова и ведущий методист Андрей Соколов. В прямом эфире они подробно рассказали об уникальном творческом проекте «Саратовские самоцветы», приуроченном к Году театра в России, о запланированных в его рамках мастер-классах, особенностях и организационных моментах фестиваля-конкурса. Также они ответили на вопросы зрителей трансляции.Фестиваль-конкурс "Саратовские самоцветы" проводится для сохранения и развития любительского театрального искусства, активизации деятельности существующих коллективов и создания новых, повышения режиссерского и актерского мастерства, формирования у участников чувства сопричастности к театральному искусству и гордости за причисление себя к артистам театра. Впереди отборочный этап, который заключается в оценке конкурсных работ по видеозаписям и отбору участников финального этап.Заключительное мероприятие конкурса – финал - пройдет с 28 октября по 2 ноября на территории Детского оздоровительного центра «Ровесник» в Марксовском районе. Жюри будут оценивать художественное, музыкальное и пластическое оформление спектакля, адекватность режиссерского решения, соответствие исполнительской манеры жанру спектакля, а также исполнительскую культуру, орган органичность актерского существования, раскрытие и яркость образов персонажей.