В Духовницком устанавливают обстоятельства смерти 16-летней девочки
Организовано проведение доследственной проверки.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 12 марта несовершеннолетняя обратилась в поликлинику за медицинской помощью к участковому педиатру с признаками простудного заболевания. Ей было назначено амбулаторное лечение. 13 марта состояние здоровья больной ухудшилось, повысилась температура тела, в связи с чем ей была вызвана «скорая помощь». Прибывшие медики сделали пациентке укол, госпитализировать ее не стали. 14
марта утром самочувствие девушки резко ухудшилось, у нее появилась одышка. Повторно была вызвана бригада «скорой помощи». Прибывшие медики констатировали смерть пациентки.
В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти несовершеннолетней. Будет истребована медицинская документация, опрошен медперсонал.