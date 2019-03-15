10 тысяч девятиклассников региона прошли итоговое устное собеседование по русскому языку
13 марта участниками итогового собеседования в Саратове, Воскресенском, Калининском, Новоузенском, Духовницком и некоторых школах ещё 9 районов стали более 10 тысяч человек.
Это ребята, которые не смогли пройти собеседование в основной день, 13 февраля, из-за карантина или получили «незачет». Напомним, по итогам первой волны, 13 февраля, 98,4% учащихся успешно справились с устным собеседованием по русскому языку. Итоги устного собеседования, прошедшего 13 марта, будут известны не позднее чем через 5 календарных дней после проведения, то есть – до 19 марта.