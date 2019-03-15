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Торговый дом «Кама» подвёл итоги деятельности за 20 лет

Новости
Около 69% продукции шинного комплекса KAMA TYRES реализуется на территории Российской Федерации. 31% находит своего покупателя за рубежом.
Торговый дом «Кама» подвёл итоги деятельности за 20 лет

Только за прошедший год иностранным и российским потребителям было продано 13,6 млн штук шин. По сравнению с 2017 годом положительный прирост составил около 5%.
За реализацию и продвижение продукции шинного комплекса KAMA TYRES – торговых марок КАМА, KAMA PRO, Viatti – отвечает генеральный дистрибьютор ООО «Торговый дом «Кама». В этом году компании исполнилось 20 лет.
С момента основания – 25 февраля 1999 года – Торговый дом «Кама» реализовал порядка 225 млн шин. В настоящий момент ассортимент компании насчитывает около 400 моделей. Это легкогрузовые, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные, а также специальные и сельскохозяйственные шины.
В 2018 году была обновлена линейка легковых шин КАМА. Покупателям представили летние шины КАМА «365» с расширенным температурным диапазоном эксплуатации (от -10°С до +55°С), который позволяет эксплуатировать модель при небольших заморозках и в условиях мягких зим.
«Экспорт является одним из наших приоритетных направлений. Мы активно наращиваем объемы поставок за рубеж. Так, если в 1999 году доля реализации шин за пределы России составляла всего 4%, то к 2017 году – 24%, а по итогам прошлого года приблизилась к отметке в 31%. Столь значительный рост только подтверждает интерес и востребованность нашей продукции и у иностранного потребителя. Безусловно этому способствует не только оптимальное соотношение цена-качество, но и широкая номенклатура шин для разных сезонных и дорожных условий», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».
KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.


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