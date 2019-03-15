Саратовцев приглашают в кинопутешествие «Крымские зарисовки»
Мероприятия будет посвящено пятилетнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
По информации областного методического киновидеоцентра, кинопутешествие «Крымские зарисовки», которое состоится 18 марта в кинозале «На Рижской», на некоторое время перенесет зрителей на «жемчужину» Черноморского побережья и познакомит с самыми живописными ее достопримечательностями.
Кроме того, участники мероприятия увидят короткометражный видеоролик с фрагментами самых культовых кинолент, съемочной площадкой для которых становился в разное время полуостров Крым.
Тематическое мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Крымская весна».
Фото http://stavropol-poisk.ru