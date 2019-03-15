Алексей Прокопенко помещен в СИЗО-1
Возобновлено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего главы администрации Саратова Алексея Прокопенко, обвиняемого в совершении мошенничества и легализации денежных средств.
По информации отдел информации и общественных связей регионального управления МВД, предварительное следствие возобновлено в связи с установлением местонахождения обвиняемого, который до 13 марта 2019 года находился в международном розыске.
На основании постановления Кировского районного суда обвиняемый направлен для содержания в СИЗО-1 г.Саратова.