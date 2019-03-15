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Гендиректор "Тролзы" задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления

Новости
Гендиректор "Тролзы" задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления


Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По сообщению региональных СМИ, Иван Котвицкий был задержан 13 марта сотрудниками УФСБ и СУ СКР региона. По данным следственного управления области, также задержан сотрудник предприятия. Кроме того, принимаются меры к розыску налогового инспектора, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2015 году налоговой инспекцией проводилась в акционерном обществе, осуществляющем деятельность на территории Энгельса, проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. В ходе проверки выявлен факт неуплаты различных видов налогов на общую сумму
более 90 млн рублей.

- Налоговый инспектор, действуя через посредников, обратилась к руководству данного предприятия с требованием
о передаче ей взятки в сумме 2 млн рублей за указание в акте налоговой проверки заведомо ложных сведений о том, что налоговая задолженность якобы составляет 40 млн рублей, - рассказали в следственном управлении. - Генеральный директор акционерного общества и начальник одного из подразделений, достоверно зная о возможных негативных последствиях для предприятия в случае указания в акте проверки достоверной суммы неуплаченных в бюджет
налогов, согласились с незаконным требованием злоумышленницы. В период с октября 2015 года по январь 2016 года, указанные сотрудники закрытого акционерного общества, через посредников, получивших за свои услуги 1 млн рублей, передали должностному лицу налогового органа денежные средства в качестве взятки в сумме 2 млн рублей, что образует особо крупный размер.

В настоящее время генеральный директор и сотрудник предприятия задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, принимаются меры к розыску и задержанию налогового
инспектора.