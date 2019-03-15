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XXXII Собиновский фестиваль: "редкие" произведения, голландская хореография и Евгений Князев

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XXXII Собиновский фестиваль: "редкие" произведения, голландская хореография и Евгений Князев

Стала известна полная программа мероприятий XXXII Собиновского музыкального фестиваля, который пройдет в Саратовском академическом театре оперы и балета с 21 мая по 2 июня.

По информации министерства культуры области, в этом году главной темой музыкального форума станет «Герои истории на музыкальной сцене».

По традиции, в концерте-открытии фестиваля прозвучат редко исполняемые композиции. На этот раз ценители классической музыки услышат увертюру к опере «Вильгельм Телль» Дж.Россини, увертюру «Юлий Цезарь» Р.Шумана, увертюру к опере «Риенци. Последний трибун Рима» Р.Вагнера, увертюру к опере «Дмитрий Донской» А.Рубинштейна, симфоническую поэму «Стенька Разин» А.Глазунова, кантату «В память двухсотлетней годовщины рождения Петра I» П.Чайковского.

Ярким событием фестиваля станет приезд балетной труппы театра «Балет Москва», который представит вечер современной голландской хореографии. Будет показано два одноактных балета в постановке представителей новой голландской хореографии Аннабелль Лопез Очоа и Хуанхо Аркеса: «Минос» и «Эрос Redux».

В балетной программе фестиваля также будет представлен спектакль Саратовского театра «Юнона» и «Авось» на музыку А.Рыбникова.

Оперная часть фестиваля представлена спектаклями «Жизнь за царя (Сусанин)» М.Глинки и «Князь Игорь» А.Бородина с участием приглашенных солистов ведущих театров России, а так же премьерой - концертным исполнением оперы «Царская невеста» Н.Римского-Корсакова.

С литературно-музыкальной композицией по трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов» на музыку М.Мусоргского и С.Прокофьева выступит лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев. Помимо этого в рамках Собиновского состоится традиционный концерт Леонида Сметанникова в Голубой гостиной.

Одним из центральных событий фестиваля станет проведение Конкурса конкурсов вокалистов. Как всегда, в нем примут участие 12 лучших молодых солистов, лауреатов или дипломантов российских и международных конкурсов.