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«Балтика» запускает в продажу GARAGE Hard Black Cherry со вкусом черной вишни

Новости
«Балтика» запускает в продажу GARAGE Hard Black Cherry со вкусом черной вишни

Флагман отечественного пивоваренного рынка компания «Балтика» (часть Carlsberg Group) анонсировала расширение линейки популярного бренда Seth & Riley’s GARAGE (производится по лицензии Carlsberg Group). К уже полюбившимся отечественным потребителям сортам GARAGE Hard Lemon Drink и GARAGE Hard Lingonberry Drink добавляется Hard Black Cherry Drink со вкусом черной вишни. Уже в текущем месяце в магазинах РФ можно будет приобрести сочную новинку.

Комментируя новость, представитель компании «Балтика» Е.Потокина заострила внимание на том, что развитие сегмента крафтов и специалитетов является одной из главных задач в стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22». По итогам успешного прохождения потребительских тестов сортом Hard Black Cherry Drink можно констатировать, что ему по силам поддержать рост популярности бренда Seth&Riley’s GARAGE, который зафиксирован на российской территории в последние четыре года.

Следует напомнить, что линейку бренда Seth&Riley’s GARAGE по лицензии Carlsberg Group компания «Балтика» запустила в России в 2014 году. В 2018 году объемная доля бренда составила 0,7 процентов — это на 0,2 процентных пункта больше, если сравнивать с показателями годом ранее. В настоящее время Seth&Riley’s GARAGE является крупнейшим брендом в категории напитков на основе пива со вкусом. На конец минувшего года уровень знания о нем среди потребительской аудитории в возрасте от 18 до 24 лет составил 68 процентов. В сравнении с показателями 2017 года это рост на 18 процентных пунктов.