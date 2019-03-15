«Балтика» запускает в продажу GARAGE Hard Black Cherry со вкусом черной вишни

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Комментируя новость, представитель компании «Балтика» Е.Потокина заострила внимание на том, что развитие сегмента крафтов и специалитетов является одной из главных задач в стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22». По итогам успешного прохождения потребительских тестов сортом Hard Black Cherry Drink можно констатировать, что ему по силам поддержать рост популярности бренда Seth&Riley’s GARAGE, который зафиксирован на российской территории в последние четыре года.Следует напомнить, что линейку бренда Seth&Riley’s GARAGE по лицензии Carlsberg Group компания «Балтика» запустила в России в 2014 году. В 2018 году объемная доля бренда составила 0,7 процентов — это на 0,2 процентных пункта больше, если сравнивать с показателями годом ранее. В настоящее время Seth&Riley’s GARAGE является крупнейшим брендом в категории напитков на основе пива со вкусом. На конец минувшего года уровень знания о нем среди потребительской аудитории в возрасте от 18 до 24 лет составил 68 процентов. В сравнении с показателями 2017 года это рост на 18 процентных пунктов.