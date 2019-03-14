Полицейского подозревают в получении взятки через посредника

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в июле прошлого года в одном из населенных пунктов области неизвестными лицами был причинен тяжкой степени вред здоровью местному жителю, в результате чего он скончался. Сотрудниками полиции проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что кпреступлению причастны трое жителей поселка Ровное.Заместитель начальника ОП №1 МУ МВД России «Энгельсское», достоверно зная, что один из его товарищей знаком с семьями молодых людей, совершивших указанное преступление, потребовал, чтобы тот обратился к родственникам злоумышленников и сообщил о его готовности скрыть информацию о совершенном ими преступлении. За это он запросил вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Посредник передал данную информацию родственникам молодых людей, те согласились на предложения полицейского. 21 августа требуемая сумма была передана ему через посредника.В настоящее вреся полицейский задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, по данному факту также проводится служебнаяпроверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлекутся к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.