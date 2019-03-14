Полицейского подозревают в получении взятки через посредника
Возбуждено уголовное дело.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в июле прошлого года в одном из населенных пунктов области неизвестными лицами был причинен тяжкой степени вред здоровью местному жителю, в результате чего он скончался. Сотрудниками полиции проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что к
преступлению причастны трое жителей поселка Ровное.
Заместитель начальника ОП №1 МУ МВД России «Энгельсское», достоверно зная, что один из его товарищей знаком с семьями молодых людей, совершивших указанное преступление, потребовал, чтобы тот обратился к родственникам злоумышленников и сообщил о его готовности скрыть информацию о совершенном ими преступлении. За это он запросил вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Посредник передал данную информацию родственникам молодых людей, те согласились на предложения полицейского. 21 августа требуемая сумма была передана ему через посредника.
В настоящее вреся полицейский задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, по данному факту также проводится служебная
проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлекутся к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.