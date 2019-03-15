В апреле будет назначено семь дополнительных электричек

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с 1 апреля на маршрут будут дополнительно выходить три электрички. Это пригородные поезда №6312 сообщением Татищево – Примыкание (отправление со ст. Татищево в 12:27, курсирование по средам, субботам и воскресеньям, №6309 сообщением Саратов – Тарханы (отправление со ст. Саратов-1 в 13:24, курсирование по средам, субботам и воскресеньям), №6478 сообщением Тарханы – Анисовка (отправление со ст. Тарханы в 12:27, курсирование по средам, субботам и воскресеньям).С 27 апреля 2019 года назначаются следующие пригородные поезда: №6471 сообщением Примыкание – Аткарск (отправление со ст. Примыкание в 05:49, курсирование по средам, субботам и воскресеньям), №6418 сообщением Аткарск – Примыкание (отправление со ст. Аткарск в 18:45, курсирование по средам, субботам и воскресеньям), №6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак (отправление со ст. Примыкание в 05:22, курсирование по средам, субботам и воскресеньям), №6128 сообщением Сухой Карабулак – Анисовка (отправление со ст. Сухой Карабулак в 17:00, курсирование по средам, субботам и воскресеньям).