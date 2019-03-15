15 марта 2019 05:00 ПЯТНИЦА
Новости
18:09 | 14 марта
Торговый дом «Кама» подвёл итоги деятельности за 20 лет
18:00 | 14 марта
10 тысяч девятиклассников региона прошли итоговое устное собеседование по русскому языку
17:14 | 14 марта
Саратовцев приглашают в кинопутешествие «Крымские зарисовки»
16:29 | 14 марта
В Энгельсе тушили крупный пожар на складе
15:43 | 14 марта
Алексей Прокопенко помещен в СИЗО-1
14:56 | 14 марта
XXXII Собиновский фестиваль: "редкие" произведения, голландская хореография и Евгений Князев
14:04 | 14 марта
Гендиректор "Тролзы" задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления
13:13 | 14 марта
В апреле будет назначено семь дополнительных электричек
12:22 | 14 марта
«Балтика» запускает в продажу GARAGE Hard Black Cherry со вкусом черной вишни
11:35 | 14 марта
Полицейского подозревают в получении взятки через посредника
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В апреле будет назначено семь дополнительных электричек

Новости
В апреле будет назначено семь дополнительных электричек

В связи с приближением дачного сезона, а также с учетом ожидаемых климатических условий, АО «Саратовская ППК» информирует жителей области о назначении курсирования дачных пригородных поездов.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с 1 апреля на маршрут будут дополнительно выходить три электрички. Это пригородные поезда №6312 сообщением Татищево – Примыкание (отправление со ст. Татищево в 12:27, курсирование по средам, субботам и воскресеньям, №6309 сообщением Саратов – Тарханы (отправление со ст. Саратов-1 в 13:24, курсирование по средам, субботам и воскресеньям), №6478 сообщением Тарханы – Анисовка (отправление со ст. Тарханы в 12:27, курсирование по средам, субботам и воскресеньям).

С 27 апреля 2019 года назначаются следующие пригородные поезда: №6471 сообщением Примыкание – Аткарск (отправление со ст. Примыкание в 05:49, курсирование по средам, субботам и воскресеньям), №6418 сообщением Аткарск – Примыкание (отправление со ст. Аткарск в 18:45, курсирование по средам, субботам и воскресеньям), №6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак (отправление со ст. Примыкание в 05:22, курсирование по средам, субботам и воскресеньям), №6128 сообщением Сухой Карабулак – Анисовка (отправление со ст. Сухой Карабулак в 17:00, курсирование по средам, субботам и воскресеньям).