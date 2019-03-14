Саратовцы отметят 5-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
В предстоящие выходные, 16 и 17 марта, в областном центре впервые пройдет фестиваль «Крымская весна».
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в эти дни в областном центре запланирован ряд культурных, познавательных, развлекательных массовых мероприятий. Так, все желающие смогут посетить пешеходные экскурсии по историческому центру, посмотреть праздничные концерты на Театральной площади, попробовать блюда крымской кухни.
16 марта на ул. Волжской будет организована ярмарочная площадка товаров народных промыслов, для всех желающих пройдут мастер-классы.
17 марта с 11.00 на пешеходной зоне пройдут литературные чтения под открытым небом.
В учреждениях культуры в эти дни состоятся праздничные программы, в библиотеках будут работать выставки о Крыме. Для молодежи будут организованы квесты, спортивные мероприятия.