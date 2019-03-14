Пятеро выпускников планируют сдавать ЕГЭ по китайскому языку

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По информации министерства образования области, в этом году в регионе для сдачи ЕГЭ зарегистрировано 10782 человека, в том числе 838 выпускников прошлых лет, 121 обучающийся профессиональных образовательных организаций. Досрочный период ЕГЭ-2019 пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной – с 27 мая по 1 июля.Самым массовым экзаменом остается русский язык (один из двух обязательных предметов), на него зарегистрировалось более 10 тысяч участников. С 2019 года выпускники вправе выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный. В этом году количество участников, выбравших профильную математику, составило почти 6 тысяч, базовую – более 4 тысяч. "В случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике выпускник может изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экзамена в резервные сроки", - отметили в министерстве.Самым популярным предметом по выбору, по традиции, стало обществознание, его планируют сдавать почти 6,5 тысяч человек. Продолжается рост числа участников ЕГЭ, выбирающих естественно-научные предметы. Физику в этом году планирует сдавать 2,8 тысяч человек, химию – почти 1,3 тысяч человек, биологию – более 2,3 тысяч участников. Историю в 2019 году выбрало более 2,2 тысяч участников ЕГЭ, литературу – 757, географию – 451 человек, информатику более 1,1 тысячи, английский язык – 850 человек, французский язык – 14 человек, немецкий язык – 28.В число иностранных языков, которые участники ЕГЭ могут сдавать по своему выбору, добавился китайский язык. В нашем регионе его планируют сдавать 5 человек из Саратова, Энгельса и Балакова. По словам министра образования области Ирины Седовой, в настоящее время китайский язык не преподают в школах области, и дети изучают его самостоятельно.