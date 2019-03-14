За год в области планируют привести в нормативное состояние почти 290 км дорог
К 2025-му году по итогам реализации нацпроекта доля нормативных региональных и межпоселенческих дорог должна составить четверть от общей протяженности.
По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, в 2019 году в регионе планируется привести в нормативное состояние 221,9 км региональных и межмуниципальных дорог, а также 57,9 км автомобильных дорог Саратова и 9,5 км — Энгельса.
Бюджет профильного национального проекта на текущий год составит 4,98 млрд. рублей, из которых более половины привлечены из федерального бюджета.
- К концу года доля автодорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии достигнет 11,8%, а в Саратовской агломерации соответствовать стандартам будут уже 65%, - отметили в министерстве. - Всего же к 2025-му году по итогам реализации нацпроекта доля нормативных региональных и межпоселенческих дорог составит уже четверть от общей протяженности, в агломерации показатель достигнет 88,6%.
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