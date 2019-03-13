13 марта 2019 20:21 СРЕДА
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Юные саратовцы станут участниками тематической смены «Театральная история» в «Артеке»

Новости
Юные саратовцы станут участниками тематической смены «Театральная история» в «Артеке»


С 16 марта по 2 апреля в знаменитом детском центре побывают 23 юных жителя области.

По замыслу организаторов, в рамках смены пройдут мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией, Международному дню театра, а также Международная акция «Час Земли».

Церемония открытия «От Петра до наших дней» будет посвящена 5-летию воссоединения Крыма с Россией и открытия в «Артеке» школы юных корабелов. Ребята создадут свои театральные истории, став режиссерами, сценаристами, костюмерами и актерами, воплотят свои идеи в итоговом спектакле.

По информации министерства по молодежной политики и спорта области, ежегодно более 250 молодых жителей Саратовской области принимают участие в профильных сменах «Артека» (в частности, в 2018 году – 276 человек). «Путевка в международный детский центр является поощрением ребятам, добившимся успехов в общественной деятельности, учебе, а также победителям спортивных соревнований, олимпиад, фестивалей, конкурсов и так далее.

Фото https://dixinews.ru