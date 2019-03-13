В области произведено около 2,3 тысяч тонн овощей закрытого грунта
С начала года выращено 2285,9 тонн огурцов, 3,8 тонн томатов, 8,9 тонн прочей овощной продукции.
По информации министерства сельского хозяйства области, в настоящее время в регионе работает 10 тепличных хозяйств, которые сосредоточены в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском, Вольском муниципальных районах. Общая площадь тепличных комплексов области составляет почти 113 га (зимние – почти 91 га, пленочные – 22 га).
Тепличный комплекс Саратовской области полностью закрывает потребность населения области в круглогодичном обеспечении витаминной продукции, выращенной в закрытом грунте. Часть продукции тепличными предприятиями поставляется за пределы региона.
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