13 марта 2019 20:21 СРЕДА
Новости
18:00 | 13 марта
Юные саратовцы станут участниками тематической смены «Театральная история» в «Артеке»
17:15 | 13 марта
В области произведено около 2,3 тысяч тонн овощей закрытого грунта
16:33 | 13 марта
Балаковская хоккеиста в третий раз выиграла "золото" Универсиады
15:40 | 13 марта
В музее краеведения экспонируются национальные головные уборы народов Саратовского Поволжья
14:49 | 13 марта
Ревнивый саратовец погиб от руки соперника-собутыльника
13:56 | 13 марта
Пенсионный фонд информирует о размере ежемесячной выплаты на поддержку семей
13:09 | 13 марта
Трое биатлонистов из Саратова примут участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира
12:20 | 13 марта
В Саратове прошел Единый день чтения вслух
11:31 | 13 марта
По факту гибели 16-летней девушки возбуждено уголовное дело
10:42 | 13 марта
В утреннее время прерывалось движение трех трамвайных маршрутов
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Балаковская хоккеиста в третий раз выиграла "золото" Универсиады

Новости / Главное в спорте / Спорт
Балаковская хоккеиста в третий раз выиграла "золото" Универсиады


Екатерина Николаева выступала в составе женской студенческой сборной России по хоккею, которая в финальном матче Универсиады одержала победу над Канадой со счетом 2:0.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, Екатерина Николаева - воспитанница заслуженного тренера России Владимира Кулакова. Родилась 5 октября 1995 в Балакове. В 2011 году стала чемпионкой мира (U18), в 2016 году становится бронзовым призером чемпионата мира. Дважды становилась чемпионкой Универсиад (2015, 2017), а до этого в 2013 году была серебряным призером Универсиады. На данный момент является защитником ХК «Динамо» (Санкт-Петербург) и женской сборной России.

- В финале было действительно было трудно, намного сложнее той встречи, которую мы с ними провели 8 марта в рамках группового раунда, - — рассказала Екатерина Николаева порталу News.ru. - Думаю, просто накопилась усталость. Провели семь матчей и просто физически подсели. На финал немножечко нас не хватило. Мы немного переволновались, все же матч за золото, на кону многое стояло. Да, мы их обыгрывали раньше, но эмоции взяли вверх, немного растерялись. Хорошо, что затем удалось собраться и взять встречу под свой контроль.