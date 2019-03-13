Балаковская хоккеиста в третий раз выиграла "золото" Универсиады

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По информации министерства молодежной политики и спорта области, Екатерина Николаева - воспитанница заслуженного тренера России Владимира Кулакова. Родилась 5 октября 1995 в Балакове. В 2011 году стала чемпионкой мира (U18), в 2016 году становится бронзовым призером чемпионата мира. Дважды становилась чемпионкой Универсиад (2015, 2017), а до этого в 2013 году была серебряным призером Универсиады. На данный момент является защитником ХК «Динамо» (Санкт-Петербург) и женской сборной России.- В финале было действительно было трудно, намного сложнее той встречи, которую мы с ними провели 8 марта в рамках группового раунда, - — рассказала Екатерина Николаева порталу News.ru. - Думаю, просто накопилась усталость. Провели семь матчей и просто физически подсели. На финал немножечко нас не хватило. Мы немного переволновались, все же матч за золото, на кону многое стояло. Да, мы их обыгрывали раньше, но эмоции взяли вверх, немного растерялись. Хорошо, что затем удалось собраться и взять встречу под свой контроль.