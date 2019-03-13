В музее краеведения экспонируются национальные головные уборы народов Саратовского Поволжья
Экспресс-выставка «Народ, одетый в самоцветы», презентация которой состоялась 12 марта, подготовлена в рамках партнерского проекта Совета музеев Приволжского федерального округа «Истоки. Рожденные на Волге».
По информации министерства культуры области, на выставке экспонируются национальные головные уборы народов Саратовского Поволжья XIX – начала XX века, которые были неотъемлемой частью любого женского костюма. Для Саратовской губернии, как и для всей территории России, были характерны две категории головных уборов: девичьи и женские.
Посетители музея могут увидеть и украшения: бусы - «янтари», бисерная цепочка, серьги, которые у разных народов также играли роль оберегов.
"В традиционном национальном костюме народов Саратовского Поволжья головные уборы и украшения по праву занимают особое место. Они являются памятниками народного искусства, имеют многовековую историю, содержат в себе богатые художественные традиции. Некоторые предметы экспонируются впервые", - отмечают организаторы.