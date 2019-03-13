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Пенсионный фонд информирует о размере ежемесячной выплаты на поддержку семей

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Пенсионный фонд информирует о размере ежемесячной выплаты на поддержку семей


В Саратовской области он составляет 9022 рубля.

В управлении Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе напомнили, что с 2018 года в России реализовано новое направление использования средств материнского семейного капитала – ежемесячная выплата на поддержку семей. Право на нее имеют граждане, постоянно проживающие на территории РФ, нуждающиеся семьи (с низким доходом), в которых начиная с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. К нуждающимся относятся те семьи, чей доход на одного члена семьи, включая второго ребенка, за последние 12 месяцев составляет менее 1,5 прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе проживания.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. Таким образом, для семей, которые обратятся Пенсионный фонд в 2019 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2018 года – в Саратовской области 9022 рубля. Родители, оформившие выплату в прошлом году, будут продолжать получать выплату в размере 9159 рублей – такой сумме соответствовал прожиточный минимум на ребенка во втором квартале 2017 года.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка (родного, усыновленного). Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства и за все дни до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.