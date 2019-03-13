Трое биатлонистов из Саратова примут участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Сегодня в шведском Эстерсунде будут разыграны медали на дистанции 20 км у мужчин.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в чемпионате мира по биатлону принимают участие три воспитанника МУ «СШОР №3» г.Саратова. Это Александр Логинов, Никита Поршнев и Михаил Усов, который сейчас выступает за Молдову.
Для Никиты Поршнева, который выйдет на дистанцию под номером номером 1, это будет дебютная гонка на чемпионатах мира. Серебряный призер чемпионата мира в спринте Александр Логинов получил 33-й стартовый номер. Также за сборную России выступят Евгений Гараничев (48-й) и Александр Поварницын (78-й).