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В Саратове прошел Единый день чтения вслух

Новости / Культура
В Саратове прошел Единый день чтения вслух


Мероприятия в его рамках были организованы во многих библиотеках города.

По информации централизованной библиотечной системы Саратова, в этот день в Центральной городской библиотеке для детей и юношества прошла встреча с писателем Феликсом Маляренко. Гость рассказал о пользе чтения вслух и зачитал присутствующим отрывки из своих книг «Суворовец Соболев, встать в строй», «Дай лапу, человек», «Про Машу и манную кашу» и других.

Читателям библиотеки №23 свои новые стихи представила поэтесса Ольга Трифонова.

Учащихся лицея № в библиотеке №6 познакомили с произведениями Татьяны Веденеевой, воспитанников Центра развития ребенка - детского сада № 44 в библиотеке № 43 – с рассказами Льва Кассиля.

Юные читатели детской библиотеки №40 внимательно слушали сказки Николая Леденцова «Диво-дивное», «Страна загадок и чудес», библиотеки №33 и библиотеки № 9 - сказки Владимира Шатько.

Для первоклассников СОШ №2 в детской библиотеке №38 организовали чтение стихов Наталии Кнушевицкой.

Популярностью в Единый день чтения вслух пользовались книги-юбиляры и произведения писателей-юбиляров 2019 года. Так, в библиотеках №№1, 9, 31 выразительно читали басни Ивана Крылова, которому в текущем году исполнилось 250 лет со дня рождения, в библиотеках №№7, 1 - рассказы Виталия Бианки, в 2019 году писателю исполнилось 125 лет со дня рождения.

Мероприятия прошли и в других библиотеках города.