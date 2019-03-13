По факту гибели 16-летней девушки возбуждено уголовное дело

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По информации следственного управления региона, в тот вечер несовершеннолетняя девушка вместе с тремя приятелями, двое из которых не достигли совершеннолетия, проводили время в гараже, принадлежащем родителям одного их юношей. Для обогрева помещения компания регулярно производила запуск двигателя автомобиля. В ночное время подростки заснули в салоне машины. Утром 3 февраля юноши проснулись, при этом двое из них почувствовали себя плохо. Их приятельница продолжала лежать на переднем сидении и не пробуждалась. Обеспокоенные парнипопытались разбудить подругу, однако обнаружили, что она не подает признаков жизни. Подростки вызвали «скорую помощь» и, чтобы выиграть время, сами выехали навстречу медикам. Однако сотрудники «скорой» констатировали смерть девушки. Как показало судебно-медицинское исследование, ее причиной стало отравления выхлопными газами автомобиля.Двое из троих юношей были госпитализированы в лечебное учреждение с аналогичным отравлением. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи допрашивают подростков, ставших очевидцами трагедии, членов семьи девушки, преподавательский состав и руководство учебного заведения, где она обучалась, а также сверстников погибшей. Следователями будут провереныусловия жизни и воспитания девушки и троих ее приятелей в семье, качество профилактической работы, проводимой территориальным отделом полиции по месту их жительства, а также характер воспитательной работы по месту обучения.