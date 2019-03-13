13 марта 2019 20:21 СРЕДА
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18:00 | 13 марта
Юные саратовцы станут участниками тематической смены «Театральная история» в «Артеке»
17:15 | 13 марта
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15:40 | 13 марта
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14:49 | 13 марта
Ревнивый саратовец погиб от руки соперника-собутыльника
13:56 | 13 марта
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Ревнивый саратовец погиб от руки соперника-собутыльника

Новости / ЧП
Ревнивый саратовец погиб от руки соперника-собутыльника


Заключен под стражу житель Ленинского района, обвиняемый в причинении смерти приятелю.

Кровавая драма разыгралась 10 марта в одной из квартир на проспекте 50 лет Октября. По информации СУ СКР по Саратовской области, 52-летний мужчина пришел в гости к своему 59-летнему приятелю. В ходе распития спиртного хозяин уличил товарища в проявлении повышенных знаков внимания к своей сожительнице, находившейся вместе с ними, высказал ему свои претензии. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой гость толкнул приятеля на стоявшее у стены стекло. Тот упал и порезался. Когда хозяин квартиры поднялся на ноги, "соперник" вновь толкнул его на пол и стал избивать руками и ногами. Женщина попыталась оттащить злоумышленника от потерпевшего, но сделать этого не смогла. Выместив агрессию, гость ушел, а сожительница избитого побежала к соседям, которые вызвали сотрудников полиции и "скорую помощь". Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

В ходе грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками территориального отдела полиции, была установлена личность и местонахождение злоумышленника. В настоящее время он задержан. На основе собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото https://www.yenialanya.com