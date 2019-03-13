13 марта 2019 20:22 СРЕДА
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18:00 | 13 марта
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В утреннее время прерывалось движение трех трамвайных маршрутов
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В утреннее время прерывалось движение трех трамвайных маршрутов

Новости
В утреннее время прерывалось движение трех трамвайных маршрутов


Также возникали перебои в движении троллейбуса №10.

По информации пресс-службы городской администрации, сегодня около 9 часов прервалось движение трамвайного маршрута №11 по причине неисправности вагона на остановке «Лакокраска». На месте работает аварийная бригада.

Трамвайный маршрут №7 останавливался с 7.36 до 8.40 на остановке «Оргсинтез» из-за того, что автобус №38 буксовал на рельсах. Движение трамвая №2 прерывалось на 38 минут, с 8.06 до 8.44 на Пензенской, из-за неисправности вагона.

Также возникали перебои в движении троллейбуса №10 с 6.46 до 7.52 на остановке «Транспортная» по причине ДТП двух легковых автомобилей.