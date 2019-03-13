В утреннее время прерывалось движение трех трамвайных маршрутов
Также возникали перебои в движении троллейбуса №10.
По информации пресс-службы городской администрации, сегодня около 9 часов прервалось движение трамвайного маршрута №11 по причине неисправности вагона на остановке «Лакокраска». На месте работает аварийная бригада.
Трамвайный маршрут №7 останавливался с 7.36 до 8.40 на остановке «Оргсинтез» из-за того, что автобус №38 буксовал на рельсах. Движение трамвая №2 прерывалось на 38 минут, с 8.06 до 8.44 на Пензенской, из-за неисправности вагона.
Также возникали перебои в движении троллейбуса №10 с 6.46 до 7.52 на остановке «Транспортная» по причине ДТП двух легковых автомобилей.