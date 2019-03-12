В Саратове пройдут зимние фестивали ГТО

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По информации министерства молодежной политики и спорта области, 16 марта с 8.30 в легкоатлетическом манеже Дворца спорта пройдет муниципальный этап фестиваля ГТО Саратова среди семейных команд. Команды из родителей, детей и бабушек с дедушками смогут продемонстрировать свою физическую подготовку, сплоченность и командную работу, а сильнейшие смогут побороться за памятные призы.19 марта с 14.00 на базе стадиона «Зимний» пройдет городской зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди учащихся общеобразовательных организаций (с III по V возрастные категории среди юношей и девушек).20 марта с 8.00 на базе регионального центра спортивной подготовки состоится городской зимний фестиваль ГТО среди учащихся профессиональных образовательных организаций. Представители V и VI возрастных категорий среди юношей и девушек смогут показать уровень своей физической подготовки и разыграть награды фестиваля.В этот же день с 14.00 на базе регионального центра спортивной подготовки будут состязаться участники движения «Юный друг полиции» в возрастных категориях с III по V среди юношей и девушек.Фото https://pp.userapi.com