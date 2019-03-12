12 марта 2019 22:18 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 12 марта
В Саратове пройдут зимние фестивали ГТО
17:20 | 12 марта
Саратовцев предупреждают о тумане и гололеде
16:34 | 12 марта
Россельхознадзор призывает дачников внимательнее выбирать семена для посадки
15:49 | 12 марта
По факту частичного обрушения аварийного дома возбуждено дело о халатности
14:55 | 12 марта
Любители живописи познакомятся с работами "героев неофициального искусства"
14:07 | 12 марта
В Хвалынске разыгрывают Кубок губернатора по горнолыжному спорту
13:16 | 12 марта
Двух бывших полицейских подозревают в избиении задержанных
12:25 | 12 марта
В разлив будет будет временно ограничено движение на региональных и межмуниципальных дорогах
11:33 | 12 марта
Саратовцев приглашают на бесплатные обследования в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом
10:40 | 12 марта
Жительница Мокроуса спустя 29 лет узнала, что воспитывает неродную дочь
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцев предупреждают о тумане и гололеде

Новости
Саратовцев предупреждают о тумане и гололеде


На ближайшие сутки в областном центре прогнозируется облачная погода с прояснениями.

По информации Саратовского ЦГМС, ночью существенных осадков не ожидается, утром и днем местами прогнозируется небольшой, мокрый снег, снег, местами слабый туман видимостью 500-1000 метров, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный ночью 3 – 8 м/с, днем 5 - 10 м/с.

Температура: ночью - 1°C… - 3°C; днем + 1°C… + 3°C.

Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает, что из-за гололедицы на дорогах возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.