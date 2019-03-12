Саратовцев предупреждают о тумане и гололеде
На ближайшие сутки в областном центре прогнозируется облачная погода с прояснениями.
По информации Саратовского ЦГМС, ночью существенных осадков не ожидается, утром и днем местами прогнозируется небольшой, мокрый снег, снег, местами слабый туман видимостью 500-1000 метров, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный ночью 3 – 8 м/с, днем 5 - 10 м/с.
Температура: ночью - 1°C… - 3°C; днем + 1°C… + 3°C.
Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает, что из-за гололедицы на дорогах возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.