Россельхознадзор призывает дачников внимательнее выбирать семена для посадки

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По информации регионального управления Россельхознадзора, в начале весеннего сезона специалисты, занятые в сфере семенного контроля и надзора за качеством зерна, на первый план ставят проверки качества семян и саженцев плодово-ягодных культур, чтобы не допустить появление недоброкачественной семеноводческой продукции на рынках области.Отмечается, что основными нарушениями при проведении рейдовых мероприятий по контролю за порядком реализации пакетированных семян овощных и цветочных культур является реализация пакетированных семян без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества, что нарушает статью 30 Федерального закона № 149-ФЗ «О семеноводстве».- Чтобы уберечь себя от покупки некачественных семян, необходимо не только обратить внимание на срок их реализации, обозначенный на упаковке, но и убедиться в наличии у продавца свидетельства на семена, - советуют в ведомстве. - На каждую партию семян в свидетельстве указаны сведения о всхожести и срок действия документа. Если срок действия документа на момент реализации истёк, это означает, что семена реализуются с просроченным документом о качестве и должны быть перепроверены на посевные качества.В управлении также сообщили, что весной прошлого года по итогам рейдовых мероприятий к административной ответственности в виде штрафа было привлечено 106 недобросовестных продавцов семян.