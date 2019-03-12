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По факту частичного обрушения аварийного дома возбуждено дело о халатности

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Фигурантами проходят сотрудники администрации Октябрьского района.

По версии следствия, в январе 2014 года многоквартирный 2-этажный жилой дом №2 по улице Рабочей признан аварийным и подлежащим реконструкции. В соответствии с распоряжением администрации Саратова, изданным 30 апреля того же года, предписано произвести отселение жильцов из занимаемых помещений. При этом на администрацию Октябрьского района возложена обязанность по недопущению повторного заселения в жилые помещения. Вопреки данным требования жильцы дома не были отселены, а продолжали проживать в непригодном для
проживания жилом доме. Реконструкция здания не проводилась. С иском о принудительном выселении жильцов дома орган местного самоуправления в суд не обращался.

7 февраля текущего года около 9 часов утра произошло обрушение части стены и кровли указанного жилого дома. Тем самым. Таким образом, и-за ненадлежащего исполнения должностными лицами районной администрации своих обязанностей были существенно нарушены права и законные интересы жильцов данного дома №2.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает следственное управление региона.