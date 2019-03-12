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Любители живописи познакомятся с работами "героев неофициального искусства"

Новости / Культура
Любители живописи познакомятся с работами "героев неофициального искусства"

Саратовцы увидят более 50 произведений живописи и скульптуры из собрания московского коллекционера Валерия Дудакова и его супруги Марины Кашуро.

Выставка «Герои неофициального искусства. 1960-1970-е годы» откроется 14 марта в 17:00 в залах Дома Павла Кузнецова - филиале Радищевского музея.

На выставке будет представлены работы выдающихся русских художников ХХ века: Оскара Рабина, Михаила Шемякина, Вадима Сидура, Михаила Рогинского, Анатолия Зверева. "Все художники – участники выставок МОСХа, красноречиво разнесенной Хрущевым в 1962 году, «выставки двенадцати» в 1967-ом году в Москве, «бульдозерной выставки» 1974 года, групповой выставки в ДК им. Газа в Ленинграде, когда зрители за сутки занимали очередь, чтобы на ограниченное время попасть в экспозиционные залы", - отмечает пресс-служба Радищевского музея.

Ожидается, что Валерий Дудаков и Марина Кашуро станут гостями мероприятия.