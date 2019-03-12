В Хвалынске разыгрывают Кубок губернатора по горнолыжному спорту
Открытые областные соревнования пройдут с 12 по 14 марта на территории Хвалынского горнолыжного курорта.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, за победу поборются около 200 спортсменов из Пензенской, Самарской, Ульяновской областей, Республик Башкортостан и Мордовия, а также Саратова, Балакова, Вольска, Хвалынска.
Спортсмены будут соревноваться в специальном слаломе и гигантском слаломе в пяти возрастных группах: мужчины, женщины 2002 г.р. и старше, юниоры, юниорки 2003-04 гг. р., юноши и девушки 2005-06 гг. р., девочки и мальчики 2007-08 гг. р., девочки и мальчики 2009 г.р. и младше.
Открытие соревнований пройдет 13 марта в 12:00, награждение победителей и призеров, а также закрытие соревнований - 14 марта в 15:00.