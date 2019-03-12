Двух бывших полицейских подозревают в избиении задержанных
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По информации СУ СКР региона, вечером 25 апреля 2016 года двое сотрудников патрульно-постовой службы Саратова, находясь при исполнении должностных обязанностей, в помещении стационарного пункта полиции на территории Ленинского района применили физическое насилие к троим административно задержанным, причинив им телесные повреждения.
Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Как пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной
ответственности.