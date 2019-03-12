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В разлив будет будет временно ограничено движение на региональных и межмуниципальных дорогах

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В разлив будет будет временно ограничено движение на региональных и межмуниципальных дорогах


Ограничение будет действовать в течение месяца - 10 апреля по 10 мая.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, данная мера касается транспортных средств с нагрузкой на любую из осей, превышающую 6 тонн. Она вводится, чтобы обеспечить сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также повысить безопасность дорожного движения из-за возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

"Движение будет ограничено по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов, вызванного переувлажнением. Ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, удобрений, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, почты и почтовых грузов, на транспортные средства министерства обороны Российской Федерации, а также грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий", - пояснили в министерстве.

Кроме того, временное ограничение для большегрузных автомобилей на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием будет введено с 30 июня по 30 июля. Движение будет ограничено с 9.00 до 21.00 при значении температуры воздуха более 32 градусов по данным областного гидрометцентра.