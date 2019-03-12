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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовцев приглашают на бесплатные обследования в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом

Новости / Здоровье
Саратовцев приглашают на бесплатные обследования в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом


Профилактическая акция пройдет 19 марта на площади Ленина и в ДК "Россия" на 3-й Дачной.

По информации регионального минздрава, в мероприятии примут участие специалисты противотуберкулезного диспансера Ленинского района, городских поликлиник №№ 16, 17 и 19, областного центра медицинской профилактики, областного клинического противотуберкулезного диспансера, а также волонтеры региональный центра «Молодежь плюс».

В рамках акции врачи-фтизиатры проведут консультативные приемы. Помимо этого, жители смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование на мобильном флюорографе, а также другие исследования: скрининг-оценку уровня глюкозы и холестерина в крови, пульсоксиметрию (частоту пульса, степень насыщения кислородом крови), анализ содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе и скрининг-оценку параметров физического развития.

Волонтеры расскажут жителям города о профилактике и раннем выявлении различных заболеваний.

Фото http://ulraion.ru


Приглашаем жителей принять участие в акции, СМИ – в ее информационном освещении. Начало в 12.00 (г. Саратов, площадь Ленина, напротив ДК «Россия», а также в здании Дома культуры)