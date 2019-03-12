Саратовцев приглашают на бесплатные обследования в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом
Профилактическая акция пройдет 19 марта на площади Ленина и в ДК "Россия" на 3-й Дачной.
По информации регионального минздрава, в мероприятии примут участие специалисты противотуберкулезного диспансера Ленинского района, городских поликлиник №№ 16, 17 и 19, областного центра медицинской профилактики, областного клинического противотуберкулезного диспансера, а также волонтеры региональный центра «Молодежь плюс».
В рамках акции врачи-фтизиатры проведут консультативные приемы. Помимо этого, жители смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование на мобильном флюорографе, а также другие исследования: скрининг-оценку уровня глюкозы и холестерина в крови, пульсоксиметрию (частоту пульса, степень насыщения кислородом крови), анализ содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе и скрининг-оценку параметров физического развития.
Волонтеры расскажут жителям города о профилактике и раннем выявлении различных заболеваний.
Фото http://ulraion.ru
Приглашаем жителей принять участие в акции, СМИ – в ее информационном освещении. Начало в 12.00 (г. Саратов, площадь Ленина, напротив ДК «Россия», а также в здании Дома культуры)