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Жительница Мокроуса спустя 29 лет узнала, что воспитывает неродную дочь
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Жительница Мокроуса спустя 29 лет узнала, что воспитывает неродную дочь

Новости / ЧП
Жительница Мокроуса спустя 29 лет узнала, что воспитывает неродную дочь


Ершовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области организована проверка по сообщению из СМИ о подмене ребенка в медицинском учреждении.

По информации пресс-службы следственного управления региона, 11 марта в эфире телеканала НТВ вышла программа,
в которой показан сюжет о семье, проживающих в поселке Мокроус. Из содержания телесюжета следует, что супруги,
воспитавшие дочь, предполагают, что она не является их ребенком, так как 29 лет назад при рождении ее подменили в роддоме. Проведенная организаторами программы экспертиза подтвердила, что женщина, которая согласно документов записана дочерью указанной супружеской пары, в действительности не является их биологическим ребенком.

"Следователи СК приступили к проведению комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет истребована медицинская и иная необходимая документация, опрошен персонал медицинского учреждения, а также выполнены иные проверочные мероприятия с целью установления лиц, по вине которых произошла подмена ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в управлении.